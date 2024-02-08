Подробности смерти Михаила Грязева: на месте работает полиция

Фото Артема Жильцова

По предварительной информации, причиной смерти бывшего ректора ТулГУ и депутата облдумы стали проблемы с сердцем.

Иномарка 62-летнего Михаила Грязева найдена на повороте к деревне Стукалово под Тулой. По информации Myslo, Михаила Васильевича нашли на заднем сиденье. На теле признаков насилия нет. По предварительным данным, он мог скончаться от проблем с сердцем.

Тем не менее на месте обнаружения тела сейчас работает полиция. Доступ к месту ограничен.

Известно, что о подозрительно припаркованной машине в скорую сообщила женщина, которая, по ее словам, проезжала мимо. Приехавшие медики констатировали смерть Грязева.