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Подробности смерти Михаила Грязева: на месте работает полиция
Фото Артема Жильцова

Подробности смерти Михаила Грязева: на месте работает полиция

По предварительной информации, причиной смерти бывшего ректора ТулГУ и депутата облдумы стали проблемы с сердцем.

Иномарка 62-летнего Михаила Грязева найдена на повороте к деревне Стукалово под Тулой. По информации Myslo, Михаила Васильевича нашли на заднем сиденье. На теле признаков насилия нет. По предварительным данным, он мог скончаться от проблем с сердцем. 

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Тем не менее на месте обнаружения тела сейчас работает полиция. Доступ к месту ограничен. 

Известно, что о подозрительно припаркованной машине в скорую сообщила женщина, которая, по ее словам, проезжала мимо. Приехавшие медики констатировали смерть Грязева. 

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сегодня, в 16:18 0
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