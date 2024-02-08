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СК начал проверку по факту смерти Михаила Грязева

СК начал проверку по факту смерти Михаила Грязева

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Следователи отдела СК по Зареченскому району города Тулы проводят доследственную проверку по факту смерти Михаила Грязева.

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По предварительным данным, днем 8 февраля 2024 года на участке дороги вблизи деревни Стукалово в автомобиле, расположенном на обочине, без признаков жизни найден Михаил Грязев. 

— По факту смерти депутата Тульской областной Думы проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Координирует работу следственной группы руководитель следственного отдела по Зареченскому району города Тулы Николай Ханин. О результатах будет незамедлительно доложено руководителю следственного управления Владимиру Усову, — сообщили в СК РФ по Тульской области.

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Автор:
сегодня, в 16:27 +2
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