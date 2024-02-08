Из-за гонки «Лыжня России 2024» на двух улицах Косой Горы ограничат движение транспорта

Об этом информирует Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

В связи с проведением в Туле Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2024», в целях обеспечения безопасности дорожного движения 10 февраля в пос. Косая Гора будут введены следующие ограничения:

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта с 00.00 до 16.00 по ул. Максима Горького на участке от ул. Комсомольской до лыжного центра «Веденино».

Ограничено движение всех видов транспорта с 08.00 до 16.00 по ул. Максима Горького на участке от ул. Комсомольской до лыжного центра «Веденино», а также по ул. Дронова на участке от ул. Комсомольской до ул. Лесной.

Во время проведения мероприятий движение автобусов маршрута № 28 будет осуществляться по изменённой схеме (без проезда по ул. Лесной):

ул. Дронова — 3-й Горьковский пр-д — ул. Гагарина — ул. Комсомольская — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щёкинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов — ул. Столетова (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской.