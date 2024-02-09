На Всемирный фестиваль молодёжи от Тульской области поедут 147 человек

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провел заседание оргкомитета региональной программы Всемирного фестиваля молодежи, который стартует в Сочи меньше, чем через месяц.

Дмитрий Вячеславович отметил, что Тульская область не только участвует в фестивальных мероприятиях, но и принимает региональный этап, в рамках которого в оружейную столицу приедет иностранная делегация.

Основные мероприятия пройдут в образовательном центре «Сириус» с 1 по 7 марта. От Тульской области на него поедут 117 участников и 30 волонтеров: молодые ученые, предприниматели, преподаватели, блогеры, журналисты, экологи, представители молодежных общественных объединений и НКО, а также активисты «Движения первых».

В фестивальном арт-пространстве «Россия в миниатюре» Тульскую область представит инсталляция, созданная с помощью студентов техникумов и колледжей региона. Она представляет собой объемные картины в рамах, в которых размещены гармонь, самовар и пряник.

Тульский фестивальный стенд будет оформлен по мотивам романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Подшефной страной Тульской области стал Алжир: молодые туляки будут участвовать во всех треках фестиваля с представителями этого африканского государства.

Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта. Ее участники посетят музеи, главные культурные и исторические достопримечательности области, побывают с экскурсиями на предприятиях ОЭЗ «Узловая», в перинатальном и онкоцентре, Тульском суворовском училище и т. д.

После фестиваля участники поделятся новыми знаниями и идеями с тульской молодежью на региональном фестивале «Действуй», который пройдет 14 и 15 марта.