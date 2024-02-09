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Тулячка пыталась через суд снять с себя кредит, оформленный под давлением мошенников
Фото Артема Жильцова из архива Myslo

Тулячка пыталась через суд снять с себя кредит, оформленный под давлением мошенников

В общей сложности женщина перевела аферистам почти миллион рублей.

Советский районный суд Тулы рассмотрел гражданский иск местной жительницы к Банку ВТБ о признании кредитного договора недействительным.

В июне прошлого года неизвестные злоумышленники по телефону убедили женщину установить на смартфон приложение, с помощью которого получили доступ к её персональным данным. Затем с банковского счёта жертвы были списаны 777 тысяч рублей.

После этого аферисты оформили на имя потерпевшей кредит на 200 тысяч рублей. Эти деньги тоже были похищены. По факту мошенничество было возбуждено уголовное дело.

Женщина попросила суд признать кредитный договор ничтожным и недействительным. Она не стала отрицать, что сама установила мошенническую программу на телефон, но настаивала, что это произошло в результате обмана.

В ходе разбирательства выяснилось, что деньги ушли на счёт аферистов после того, как банк отправил клиентке секретный код, который запрещалось кому-либо передавать. Суд пришел к выводу, что клиентка проигнорировала меры безопасности и отказал в удовлетворении иска.

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сегодня, в 08:20 0
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