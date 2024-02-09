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Погода в Туле 9 февраля: до 10 градусов мороза и без осадков
Фото Сергея Старикова из архива Myslo

Погода в Туле 9 февраля: до 10 градусов мороза и без осадков

Синоптики обещают умеренный ветер западной четверти.

В пятницу в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура ночью – от -13 до -18 градусов, днём – от -4 до -9. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.

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