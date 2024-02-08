230 млн рублей ущерба и шесть лет расследования: организаторов «Пенсионного капитала» будут судить

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Дело семи участников преступного сообщества от 33 до 45 лет рассмотрят в Центральном райсуде. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании, руководстве, участии в преступном сообществе, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Речь идет о кредитном потребительском кооперативе «Пенсионный капитал», который работал по принципу «финансовой пирамиды». Офисы располагались в восьми регионах страны, включая Тульскую область.

С февраля 2016 года по январь 2018 года обвиняемые организовали незаконную деятельность по привлечению денежных средств граждан под видом кредитного потребительского кооператива. Два года соучастники, используя рекламу и иные средства конспирации, создающие мнимое впечатление о надежности «Пенсионного капитала», привлекали в качестве пайщиков туляков. Вербовали граждан пенсионного возраста, которые передавали в качестве вкладов под высокий процент свои личные сбережения. Получаемые таким образом денежные средства граждан злоумышленники похищали и расходовали по своему усмотрению.

— Жертвами преступного сообщества стали 788 граждан, им не выплачены обещанные проценты и не возвращены вклады на общую сумму свыше 237 млн рублей, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор Тулы утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в 2018 году Myslo рассказывал историю тульских пенсионеров, которые вложились в «Пенсионный капитал». Правда, в один прекрасный день офис выехал из здания на ул. Советской. После массовых обращений пострадавших от финансовой пирамиды следственный отдел по расследованию преступлений СУ УМВД России по г. Туле возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере).