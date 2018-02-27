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Туляки остались без денег: в отношении руководителей «Пенсионного капитала» возбуждено уголовное дело
Фото из архива Myslo.

Туляки остались без денег: в отношении руководителей «Пенсионного капитала» возбуждено уголовное дело

Статья – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее Myslo писал историю о тульских пенсионерах, которые вложили деньги в кредитный потребительский кооператив (КПК) «Пенсионный капитал» и остались в итоге без своих сбережений.

По результатам доследственной проверки 20 февраля следственным отделом по расследованию преступлений СУ УМВД России по г. Туле возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере).

– По версии следствия, в период с 1 января 2016 по 1 февраля 2018 неустановленные лица из числа руководителей кредитного потребительского кооператива путем обмана и злоупотребления доверием под видом осуществления финансовой деятельности заключали с гражданами договоры передачи личных сбережений на условиях выплаты компенсации за их использование. При этом руководители не намеревались в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства, похитив денежные средства граждан, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Ход расследования уголовного дела прокуратура области взяла на контроль.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:24 +10
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