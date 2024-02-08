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Тулякам в прямом эфире расскажут о порядке предоставления земельных участков

Тулякам в прямом эфире расскажут о порядке предоставления земельных участков

На вопросы ответит Игорь Казенный, заместитель министра имущественных и земельных отношений региона.

13 февраля в 11.00 в группе регионального правительства «ВКонтакте» пройдет прямой эфир на тему «Об изменениях в порядке предоставления земельных участков в Тульской области».

На вопросы ответит Игорь Казенный, заместитель министра имущественных и земельных отношений региона.

Во время эфира обсудят такие темы:

  • изменения в полномочиях органов власти и органов местного самоуправления при рассмотрении вопросов о предоставлении участков в МО Тула, МО Алексин, Ясногорском и Заокском районах;
  • порядок подачи документов в МИЗО о предоставлении земельных участков.

Задать вопросы можно по ссылке.
 

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