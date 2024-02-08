Тулякам в прямом эфире расскажут о порядке предоставления земельных участков

13 февраля в 11.00 в группе регионального правительства «ВКонтакте» пройдет прямой эфир на тему «Об изменениях в порядке предоставления земельных участков в Тульской области».
На вопросы ответит Игорь Казенный, заместитель министра имущественных и земельных отношений региона.
Во время эфира обсудят такие темы:
- изменения в полномочиях органов власти и органов местного самоуправления при рассмотрении вопросов о предоставлении участков в МО Тула, МО Алексин, Ясногорском и Заокском районах;
- порядок подачи документов в МИЗО о предоставлении земельных участков.
Задать вопросы можно по ссылке.