Кооператив лопнул: В Туле пенсионеры остались без своих сбережений

Фото Алексея Пирязева.

Тульские пенсионеры вложили деньги в кредитный потребительский кооператив (КПК) «Пенсионный капитал». В начале года они пришли в офис компании на ул. Советской, 17, но двери оказались закрыты.

– Хотели немного увеличить свои накопления, поэтому обратили внимание на «Пенсионный капитал». Процент там обещали выгодный, офис у них в центре города. Мы доверились, — рассказывает пострадавший Юрий. — Вместе с отцом сложили все свои сбережения и 26 декабря открыли вклад на полмиллиона рублей. Через месяц я пришел, чтобы забрать проценты, а офис закрыт. Я инвалид, а мой отец пенсионер, мы эти деньги всю жизнь собирали. Что интересно, о страховке теперь речь не идет, а ведь нам обещали, что вклады застрахованы.

– Офис «Пенсионного капитала» я приметила еще в 2016 году, — рассказывает Александра Н. — Зашла, пообщалась с менеджерами, но мне стало страшно деньги свои доверять. Так и ушла ни с чем. Но годы идут, мне уже восьмой десяток, нужны деньги на лекарства, сдачу анализов. Через год я снова пришла в офис, все-таки год уже существуют, да и реклама везде идет. На этот раз я отдала все свои сбережения, мне пообещали ставку 16,1% годовых. Я еще ни разу не сняла проценты, как вдруг заметила, что реклама «Пенсионного капитала» везде исчезла. Я забеспокоилась и пошла в офис. А он закрыт! На двери объявление с телефоном директора и призывом идти в полицию. Директор, конечно, нам не отвечал, но заявление я написала.

Истории вкладчиков похожи друг на друга, отличаются только суммы «подаренных» КПК вкладов.

Всех привлекла огромная процентная ставка — больше 16% годовых.

Пока о лишении лицензии нет никакой официальной информации. По данным Myslo, сейчас действие лицензии КПК «Пенсионный капитал» приостановлено, кооператив не имеет права принимать пайщиков.

КПК «Пенсионный капитал» проработал в Туле без малого два года.

Организация была зарегистрирована 26 февраля 2016 года. По неподтвержденным данным, у организации около 700 вкладчиков.

Сейчас делом «Пенсионного капитала» занимается полиция.



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Как тулякам не попасть в ловушку, рассказывает управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков:

Дмитрий Новиков - Стремление сохранить и приумножить свои сбережения объяснимо. К сожалению, некоторые граждане в погоне за прибылью теряют голову и принимают важные финансовые решения, не взвесив все риски. Если вы решили вложить свои средства в кредитный потребительский кооператив, в первую очередь проверьте, состоит ли эта компания в реестре КПК, размещенном на сайте Банка России (www.cbr.ru). Кроме того, все КПК обязаны быть членами саморегулируемых организаций (СРО). Это также можно проверить в реестре, который обновляется ежемесячно. КПК, не вступивший в СРО в установленные сроки, подлежит ликвидации в судебном порядке по иску Банка России.



– Часто тех, кто решил стать пайщиком КПК, привлекают многообещающие условия, содержащиеся в рекламе организации: высокий процент по паям, да еще и «сбережения застрахованы». Тут следует разобраться. Во-первых, ставка по паевым взносам не может превышать ключевую ставку Банка России более чем в два раза (сейчас она составляет 7,50% годовых). Значит, проценты по паям не могут быть выше 15%.

Теперь о страховании сбережений, которое упоминается в рекламе. Очень важно помнить, что государственная система страхования вкладов граждан на их сбережения в КПК не распространяется, то есть при наступлении «плохих времен» возврат их средств государством не гарантирован. Привлечение денежных средств в КПК осуществляется по договору передачи личных сбережений, а не по договору банковского вклада (депозита).

И теперь, в соответствии с утвержденным Банком России базовым стандартом защиты прав и интересов участников КПК, каждый кооператив обязан информировать своих членов о том, что КПК не являются участниками системы страхования вкладов физических лиц.

Иногда под вывеской КПК скрываются финансовые пирамиды. Вот несколько признаков, по которым можно вычислить мошенников:

КПК — некоммерческая организация, она не может быть создана в форме ОАО, ООО, ЗАО. Организационная форма КПК — кредитный потребительский кооператив.

Компания ведет агрессивную рекламу.

Кооператив обещает высокие проценты по взносам пайщиков.

Договор займа не дают прочитать или он невнятный.

Кредитный кооператив не входит в СРО.

КПК существует менее двух лет.

Организация обещает льготные условия пайщику, если он привлечет новых членов.

Если у вас возникли сомнения в легальности деятельности организации, рекламирующей себя как кредитный потребительский кооператив, обратитесь в Банк России. Например, можно написать письмо через интернет-приемную на сайте www.cbr.ru, отправить письмо по адресу: 107016, г. Москва, ул. Не­глинная, 12 или по электронной почте fps@cbr.ru.

Но даже если вы решили стать пайщиком добросовест­ной компании, легальной и входящей в саморегулируемую организацию, это не гарантирует доходности или даже сохранности ваших вложений.

Всегда помните: везде, где существует возможность приумножить свои сбережения, там существует и риск. Чем выше предполагаемый доход, тем больше и вероятность остаться в минусе или вообще всё потерять.