В Тульской области введена новая денежная выплата для участников СВО

Губернатор Алексей Дюмин подписал указ о предоставлении молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий денежной выплаты на покупку или строительство жилья. Её смогут получить супруги с детьми или без в возрасте до 35 лет, а также неполные семьи из одного родителя с детьми.

Выплата будет предоставляться при условии, если один из членов молодой семьи проходил или проходит военную службу по контракту либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, и принимал или принимает участие в СВО, либо был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Порядок и условия предоставления выплаты утвердит министерство труда и социальной защиты Тульской области. Получить индивидуальную консультацию можно по единому номеру 129 ежедневно с 8.00 до 20.00.