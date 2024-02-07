Где в Туле отключат свет 8 февраля

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Демонстрации, 24, 24-б,
- ул. Литейная, 119-135 (нечётн.),
- ул. Дульная, 3-51 (нечётн.), 2-68 (чётн.), 7-а, 9-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б,
- ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 138-148 (чётн.), 146-а, 203-а,
- ул. Курская, 9, 20-в, 22-б,
- ул. Луначарского, 139, 141
- ул. Комарова, 4-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.),
- ул. Вильямса, 1-19 (нечётн.), 21-а, 23-а, 27-а, 29-а,
- ул. М. Расковой, 8, 8-а,
- ул. Белинского, 1, 4,
- ул. Карпинского, 2, 28, 30, 36,
- ул. Панфиловцев, 1-11 (нечётн.), 6-16 (чётн.),
- ул. Кутузова, 57, 59 114-118,
- ул. Волкова, 9, 9-а, 11, 11-а, 12, 13, 14, 15-а, 15-б, 15-в, 17, 19,
- ул. Металлургов, 28-а, 30,
- ул. Мира, 14, 16, 16 к. 2, 18 к. 1, 18 к. 2, 18 к. 3, 18 к. 4,
- ул. Белкина, 3-21 (нечётн.), 2, 2 к.2, 4 к.2, 4-б к.2, 4-б, 8-б,
- ул. Болдина, 97, 111,
- пер. Стандартный, 2-6 (чётн.), 1-5 (нечётн.), 11, 12, 13,
- ул. Серебровская, 91,
- ул. Смидович, 12-а, 12-б,
- ул. 9 Мая, 8-а,
- пр-т Ленина, 94,
- ул. Платоновская, 1-8,
- Мясново: ул. В. Краснослободская, 77, 86, 99,
- ул. Н. Краснослободская, 37-45 (нечётн.), 40-52 (чётн.), 37-б, 46-а, 48-а,
- 4-й пр-д, 49, 53, 53-а, 60, 62,
- ул. Привокзальная, 60, 62, 64,
- ул. Болотова, 68-а, 69-а, 71,
- Одоевское шоссе, 12,
- ул. Воздухофлотская, 35-41 (нечётн.), 32, 35-а, 43-а,
- ул. Болотова, 39-55 (нечётн.), 42-66 (чётн.), 39-а, 61, 68-а,
- ул. Рогова, 18-22 (чётн.), 20-а, 22-а, 31,
- ул. Профсоюзная, 22,
- 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-74 (чётн.), 56-а,
- 8-й пр-д, 73,
- 6-й пр-д, 45-65 (нечётн.), 50-70 (чётн.), 50-б, 72, 74,
- 5-й Полюсный пр-д 1-13 (нечётн.), 12,
- 9-й пр-д, 2-6 (чётн.),
- 10-й пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- 11-й пр-д, 8-б,
- 18-й пр-д, 40-48 (чётн.), 21,
- п. Л. Толстого: ул. Л. Толстого, 2-72 (чётн.), 1-65 (нечётн.),
- ул. Зелёная, 2, 6, 7, 9,
- Чапаевский пр-д, 2-21,
- Толстовский пр-д, 2-18 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
- ул. Овражная, 3, 4, 5,
- ул. Вахрушева, 2-26 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- ул. Чкалова, 1-а, 2, 2-а, 8, 14,
- ул. Папанина, 2-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 5-19 (нечётн.), 6-12 (чётн.), 16, 18, 20, 27, 28, 30,
- ул. Жуковского, 6-11,
- ул. Белинского, 2-14 (чётн.),
- ул. Чернышевского, 4-18 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 13, 13-а,
- ул. Никитина, 15-23 (нечётн.), 11, 12, 12-б,
- ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
- ул. Чехова, 25-29 (нечётн.), 28, 29-а, 30, 32, 32-а,
- ул. Шолохова, 21,
- ул. Грибоедова, 1-а, 2, 6-а, 45,
- ул. Маяковского, 37, 48,
- Михалково: ул. Косогорская, 1-29 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б, 3-а, 4,
- ул. Казанская, 22-34 (чётн.), 11,
- ул. Тверская, 10,
- ул. Сафонова, 29,
- ул. Колхозная, 18-48, 60-82 (чётн.), 105,
- ул. Окская, 5.