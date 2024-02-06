Прокуратура остановила стройку дома на берегу пруда в Веневском районе

Местные жители более трех лет писали письма в различные инстанции, но закрыть окончательно вопрос удалось только сейчас.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку после обращения жителей и публикации на Myslo о строительстве в деревне Вородуново дома на берегу пруда.

Напомним, в 2020 году местные жители заметили у водоема частную стройку. Строительство велось по инициативе руководителя местного охотхозяйства «Новосёлковское» Андрея Таипова. При этом постройку возводили слишком близко к береговой линии. Жители посчитали, что при выделении земельного участка чиновники допустили нарушения.

К решению проблемы четыре года назад вместе с прокуратурой подключилось тульское минприроды.

Сегодня в прокуратуре Тульской области сообщили о завершении проверки. Выяснилось, что вопреки требованиям закона минприроды своевременно не установило границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы и не определило местоположение береговой линии пруда.

— Бездействие органа исполнительной власти препятствовало привлечению лиц, допустивших нарушение, к ответственности. А также способствовало формированию земельных участков с нарушением требований действующего законодательства, — сообщили в прокуратуре.

Природоохранный прокурор внес министру природных ресурсов и экологии представление, направил в суд иск и судебный процесс выиграл. Сейчас все сведения об объектах внесены в государственный водный реестр.

В прокуратуре уточнили, что после проведенных проверок строительство остановлено.