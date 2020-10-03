Жители деревни Вородуново Веневского района: «Кто разрешил строить на берегу пруда дом?»

В редакцию Myslo обратились жители деревни Вородуново Веневского района. Они рассказали, что на берегу их пруда несколько месяцев началось строительство для нужд местного охотхозяйства «Новосёлковское». По их мнению, при выделении земельного участка были допущены грубые нарушения.

– Весной у нашего охотхозяйства «Новосёлковское» сменился руководитель, им стал Андрей Таипов. И примерно тогда же на кадастровой карте появился новый отмежеванный участок, захватывающий прибрежную зону. А летом тут стали строить дом прямо на берегу нашего общего деревенского пруда, который мы сами прудили и восстанавливали после весенних разливов несколько раз, зарыбляли его за свой счет и спокойно отдыхали на нем с удочками, - рассказывает Андрей, житель деревни. – Ведь это кто-то согласовывал? Кто разрешил строительство дома в прибрежной полосе, нарушив закон и игнорируя мнение местного населения?

Жители добавляют, что участок отмежеван так, что полностью перекрывает проезд по плотине пруда на другую сторону водоёма и примыкает вплотную к водоему.

– А в будущем, если он поставит забор, а это так и планируется, то мы и к пруду не подойдем, и вдоль берега не пройдешь. Переходить вброд заболоченный ручей, так что ли? Таипов всем объясняет, что этот дом станет охотничьей базой охотхозяйства. Неужели нельзя базу построить в охотугодьях, а не в деревне?! Мы неоднократно подходили к Таипову и просили его строить в другом месте или хотя бы дальше от берега водоема, но он сказал, что это его собственность и он будет строить там, где захочет, так как ему якобы все разрешили. Но строительство началось с нарушением всех норм и правил. Когда копали яму под фундамент будущего дома, то весь выбранный грунт сдвинули бульдозером в сторону водоема. Когда заливали фундамент, то приходили КАМАЗЫ-миксеры с бетоном и мыли автомиксеры прямо на берегу пруда, следы с остатками бетона видны и сейчас. Строительный мусор валяется прямо на берегу, нет даже элементарного мусорного бака! (нарушение п.1.17 СанПиН 2.1.4.1110 – 02). Любое строительство можно начинать только после получения документов подтверждающих право на их проведение, есть ли оно у Таипова?! Есть такое понятие как бечевник – береговая полоса у кромки воды шириной 20 метров, где запрещено любое строительство!

Жители готовят обращение в прокурору Тульской области и к губернатору Алексею Дюмину с просьбой восстановить их права в пользовании водным объектом и остановить незаконные по их мнению действия руководителя охотхозяйства.

Кстати, в июне Суворовский суд постановил снести частные постройки на берегу Черепетского водохранилища для восстановления прав местных жителей на пользование водным объектом. Частные постройки – это коттедж, летняя кухня и другие постройки, возведенные в черте прибрежной зоны пруда. Дом вскоре после этого был выставлен на продажу. Владелец решил напоследок попытаться окупить вложенные в него деньги – 70 млн рублей.