По факту застройки берега пруда в Веневском районе прокуратура начала проверку

По мнению жителей, строительство ведется в границах береговой линии, что является нарушением.

Прокуратура Веневского района начала проверку по факту публикации Myslo о строительстве в деревне Вородуново дома на берегу пруда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для публикации стало обращение местных жителей, которые считают, что при выделении земельного участка под строительство допущены грубые нарушения. Они пояснили, что строительство ведется по инициативе руководителя местного охотхозяйства «Новосёлковское» Андрея Таипова.

Жители добавляют, что участок отмежеван так, что полностью перекрывает проезд по плотине пруда на другую сторону водоёма и примыкает вплотную к водоему.

К решению проблемы также подключилось министерство имущественных и земельных отношений Тульской области. В ведомстве Myslo сообщили со ссылкой на администрацию Веневского района, что основанием для выделения земельного участка под строительство стали обращения (дважды) частного лица. Земля, которую предполагали выделить под строительство, поставили на кадастровый учет, оценили и выставили на аукцион, по итогам которого заключен договор купли-продажи. Право собственности зарегистрировано в Управлении Росреестра по Тульской области 31 июля 2020 года (номер регистрации 71:05:000000:3669−71).

«Земельный участок (Ж1) находится в границах д. Вородуново, его назначение — для ведения личного подсобного хозяйства. Участок расположен на расстоянии 12−15 м от небольшого природного водоема (сельский пруд), дом заложен на расстоянии ориентировочно 15−18 м от пруда. В августе собственник уведомил администрацию района о начале строительства жилого дома. Ему было выдано Уведомление о соответствии объекта установленным параметрам и допустимости размещения на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (статья 51.1 ГрК РФ).

По информации минприродных ресурсов и экологии Тульской области, земельный участок частично находится в береговой полосе (она составляет 20 метров), что является нарушением требований Водного кодекса РФ.

В компетенции органов прокуратуры обращение в защиту интересов неопределённого круга лиц в судебные органы с иском о признании недействительными результатов межевания земельного участка», — пояснили в ведомстве.

Прокуратура продолжает проверку по данному факту.