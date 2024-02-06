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Туляки рассказали о своих самых дорогих покупках

Туляки рассказали о своих самых дорогих покупках

Публикуем результаты очередного опроса портала SuperJob.

В опросе приняли участие экономически активные граждане из Тулы.

В топ-3 самых дорогих покупок жителей Тулы в 2023 году — девайсы, предметы гардероба, бытовая техника и путешествия.

Если рассматривать не конкретные приобретения, а статьи расходов, то больше всего денег тратят на продукты питания (что, безусловно, ожидаемый результат): расходы на еду назвали основными 79% туляков. На втором месте — коммунальные платежи (38%). На третьем месте — выплаты по кредитам и ипотеке (22%). Среди наиболее затратных статей личного бюджета туляки также называли содержание детей и бензин.

Личный финансовый учет ведут 3 из 4 горожан: 61% примерно планируют бюджет, 15% придерживаются строгого учета доходов и расходов. 24% не ведут личный бюджет.
 

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