Новые социальные объекты и рекорд по вводу жилья: итоги строительной отрасли в Тульской области в 2023 году

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Об успехах, достижениях и том, что ещё предстоит сделать, Алексею Дюмину доложила заместитель председателя правительства региона Элеонора Шевченко.

Для Тульской области 2023 год стал рекордным – введено 1,105 млн кв. м. жилья – на 17% больше метров жилья, чем годом ранее. И это рекорд за весь период с 1959 года, когда был бум типовой панельной застройки. Сейчас преобладает монолитное домостроение, 2023 год стал рекордным и по вводу многоквартирных домов.

По словам Элеоноры Шевченко, это значительно превышает целевой показатель нацпроекта «Жилье и городская среда».

– Сейчас строится 1,6 млн кв м жилья – 60 компаний строят 145 домов. На этот объем выданы все разрешения на строительство со сроками ввода до 2032 г. Причем основной объем ввода придется на 2024-2026 г., – пояснила Элеонора Шевченко.

Потенциал Тульской области по строительству МКД – 10,7 млн кв. м. жилья. На эти земельные участки выданы строительные планы, что позволяет начать строить многоквартирные дома.

В 2023 году в регионе шло строительство 18 социальных объектов, 12 из которых, стоимостью 16,5 млрд рублей, уже введены в эксплуатацию. Самым крупным из них стал онкоцентр в Туле, построенный в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Введено в эксплуатацию фондохранилище, ставшее точкой изменения архитектурного облика Площади искусств.

В Веневе начал работу оригинальный центр культурного развития. Это пилотный проект, совмещающий досуговую и образовательные функции.

В 2023 году построено два ФОКа – в Куркине и Ясногорске. А также футбольный крытый манеж на ул. МОПРа в Туле.

По нацпроекту «Образование» достроены 3 школы – в д. Ямны, Туле и в Донском. В рамках нацпроекта «Демография» завершено строительство детских садов, один из них, на 75 мест, появился на пр. Ленина в Туле.

Для повышения качества оказания услуг гражданам открыт флагманский центр «Мои документы».

При поддержке социальных партнеров в Новомосковске построен Центр одаренных детей «Созвездие», а в 2024 году фонд «Газпром социальные инициативы» планирует завершить строительство спортивного комплекса с трибунами на 2500 мест на ул. Санаторной в Туле.

В текущем году в зоне внимания строительного блока находятся 6 объектов. Достраивается новый корпус Красивского дома для пожилых «Забота» в Чернском районе, в Туле – ФОК с универсальным игровым залом и бассейном в Скуратово, две школы (в мкр. Юго-Восточный и в Заречье), детский сад с бассейном. В Алексине начнётся строительство ФОКа, которое завершится в 2025 году.

– Всего с 2016 по 2023 год в регионе построено 82 социальных объекта на 37 млрд рублей. Больше всего – в сфере здравоохранения, образования, спорта. А к концу 2024 года в Тульской области будет уже 88 построенных социально-значимых объектов общей стоимостью более 47 млрд рублей, – подытожила Элеонора Шевченко.

– Объем строительства социальных объектов в Тульской области растет во многом благодаря национальным проектам, реализуемым по поручению Президента России. Мы решаем многие давние проблемы, открываем новые значимые объекты, которые очень нужны нашим жителям: современные медицинские центры, школы, детские сады, – сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поручил Элеоноре Шевченко совместно с минстроем и профильными органами в течение месяца проанализировать потребность региона в новых социальных объектах на ближайшие 5 лет и актуализировать областную программу.