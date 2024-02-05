  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Новомосковской вандалы испортили дверь, пытаясь попасть в подъезд: видео - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Новомосковской вандалы испортили дверь, пытаясь попасть в подъезд: видео
Кадр из видео

На ул. Новомосковской вандалы испортили дверь, пытаясь попасть в подъезд: видео

По словам жильцов, консьерж, услуги которого они добросовестно оплачивают, даже не потрудился вызвать полицию.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 12 по ул. Новомосковской (мкр. Юго-Восточный). Они рассказали, что в воскресенье, 4 февраля, примерно в 4 часа утра, двое мужчин долго и безуспешно пытались попасть в подъезд, причём делали это настолько упорно, что разбили стекло входной двери.

Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Туляки уточняют, что у них есть вопросы к УК «Спецстрой», которая обслуживает дом. Жильцы каждый месяц оплачивают услуги консьержа, который никак не отреагировал на происходящее и даже не вызвал полицию.

«Более получаса вандалы пытались попасть в дом, стучали в окна консьержа, пытались залезть по решетке на второй этаж. В итоге внутрь попали, когда один из жильцов выходил из подъезда», – пишут наши читатели.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:42 0
Другие статьи по темам
Событие
вандалыразбили стеклопорча имуществаконсьерждомкамера наблюдения
Место
Тулаулица Новомосковская

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новые социальные объекты и рекорд по вводу жилья: итоги строительной отрасли в Тульской области в 2023 году
Новые социальные объекты и рекорд по вводу жилья: итоги строительной отрасли в Тульской области в 2023 году
Сколько в Тульской области зарабатывают специалисты по работе с молодёжью
Сколько в Тульской области зарабатывают специалисты по работе с молодёжью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.