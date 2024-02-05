На ул. Новомосковской вандалы испортили дверь, пытаясь попасть в подъезд: видео

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По словам жильцов, консьерж, услуги которого они добросовестно оплачивают, даже не потрудился вызвать полицию.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 12 по ул. Новомосковской (мкр. Юго-Восточный). Они рассказали, что в воскресенье, 4 февраля, примерно в 4 часа утра, двое мужчин долго и безуспешно пытались попасть в подъезд, причём делали это настолько упорно, что разбили стекло входной двери.

Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Туляки уточняют, что у них есть вопросы к УК «Спецстрой», которая обслуживает дом. Жильцы каждый месяц оплачивают услуги консьержа, который никак не отреагировал на происходящее и даже не вызвал полицию.

«Более получаса вандалы пытались попасть в дом, стучали в окна консьержа, пытались залезть по решетке на второй этаж. В итоге внутрь попали, когда один из жильцов выходил из подъезда», – пишут наши читатели.