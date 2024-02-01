Туляки: «Где же обещанный автобусный маршрут № 32Л?»

Фото из архива Myslo

В декабре стало известно об открытии нового автобусного маршрута № 32Л. По планам автобусы должны курсировать от Горелок до Тульского областного онкодиспансера.

Маршрут должны были запустить с 20 января. Однако автобусов никто пока не видел. В редакцию Myslo обратились туляки, которые попросили разъяснить, когда запустят новый маршрут.

Как рассказали в администрации города, муниципалитет действительно согласовал маршрут, он утвержден. Сейчас ведется конкурсное производство по поиску перевозчика. По его итогам с победителем будет заключен муниципальный контракт на осуществление перевозок.

Результаты торгов станут известны 12 марта 2024 года.

Как сообщалось ранее, автобус будет курсировать со следующими остановками: ЖК «Пряничная слобода» — ул. Большая — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — Новомедвенский пр-д — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса — пр-д Марины Расковой — ул. Ушинского.