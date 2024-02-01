  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В январе в перинатальном центре Тулы родилось 12 двойняшек - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В январе в перинатальном центре Тулы родилось 12 двойняшек
Изображение от freepic.diller на Freepik.

В январе в перинатальном центре Тулы родилось 12 двойняшек

Представляем статистику за месяц.

В январе в Тульском перинатальном центре родились 667 малышей — 336 мальчиков и 331 девочка. Среди них 12 двойняшек.

Как сообщается на сайте медучреждения, в первом месяце года в двух семьях врачей перинатального центра родились первенцы.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:38 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
новорожденныеТульский перинатальный центр

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки: «Где же обещанный автобусный маршрут № 32Л?»
Туляки: «Где же обещанный автобусный маршрут № 32Л?»
Физрук попал под поезд: облсуд увеличил ему моральную компенсацию до 300 тыс. рублей
Физрук попал под поезд: облсуд увеличил ему моральную компенсацию до 300 тыс. рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.