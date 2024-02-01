В январе в перинатальном центре Тулы родилось 12 двойняшек

В январе в Тульском перинатальном центре родились 667 малышей — 336 мальчиков и 331 девочка. Среди них 12 двойняшек.
Как сообщается на сайте медучреждения, в первом месяце года в двух семьях врачей перинатального центра родились первенцы.
Представляем статистику за месяц.
В январе в Тульском перинатальном центре родились 667 малышей — 336 мальчиков и 331 девочка. Среди них 12 двойняшек.
Как сообщается на сайте медучреждения, в первом месяце года в двух семьях врачей перинатального центра родились первенцы.
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