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Он соединит ЖК «Пряничная Слобода» и онкодиспансер.

В Туле появится новый автобусный маршрут № 32Л ЖК «Пряничная слобода» — Тульский областной онкологический диспансер. Такое решение приняла комиссия по транспорту администрации МО. Запуск планируется с 20 января 2024 года.

Как сообщается в телеграм-канале «Тула № 1. Пролетарский район», путь следования автобусного маршрута: ЖК «Пряничная слобода» — ул. Большая — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — Новомедвенский пр-д — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса — пр-д Марины Расковой — ул. Ушинского.

Планируется, что на маршрут выйдут 12 единиц транспортных средств среднего класса. Средний интервал движения составит 10-15 минут.