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Центробанк назвал среднюю сумму займа в тульских ломбардах
Фото из архива Myslo

Центробанк назвал среднюю сумму займа в тульских ломбардах

По сравнению с 2022 годом она выросла на 15%.

С января по сентябрь 2023 года жители Тульской области оформили в ломбардах 149300 займов более чем на 2,6 млрд рублей. По сравнению с Ха год число договоров снизилось почти на 10%, а общая сумма, наоборот, выросла – на 15%.

Росту задолженности способствовало увеличение среднего размера займа: он вырос с 16 до 17,6 тысяч рублей. Среди причин роста – колебания курса золота, а также рост цен в магазинах на бытовую технику и электронику. 

Прежде чем обратиться в ломбард, проверьте его в реестре Банка России. Под ломбарды могут маскироваться комиссионные магазины. Они приобретают у клиентов имущество «с правом обратного выкупа», т. е .фактически могут продать залог в любое время. Настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет.

В Тульской области действуют 25 ломбардов и 83 филиала, в том числе из других регионов.

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сегодня, в 08:20 +2
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