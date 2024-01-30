Над Тулой сбит беспилотник

Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что утром 30 января средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над территорией Тульской области.
Реагирование экстренных служб организовано.
По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры на месте падения обломков нет.
В каком районе сбит БПЛА, не уточняется, но туляки слышали громкий хлопок около семи часов утра.
Всего за ночь средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над территорией России: 11 сбили и перехватили над Крымом, 5 — над Белгородской областью, 3 — над Брянской, по одному — над Калужской и Тульской областями.