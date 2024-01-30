Туляк задушил подругу за пристрастие к алкоголю: дело направлено в суд

Кадр из видео пресс-службы СУ СК России по Тульской области

Сотрудники следственного отдела по Зареченскому району Тулы регионального СУ СК России завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По информации пресс-службы ведомства, 21 ноября минувшего года в квартире одного из домов в мкр-не Левобережном обвиняемый поссорился со своей сожительницей. Поводом для конфликта стало пристрастие женщины к алкоголю.

Злоумышленник несколько раз ударил её по голове, а затем накрыл лицо подушкой. В результате потерпевшая скончалась от удушения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.