А это оттепель! В Туле на следующей неделе будет мартовская погода

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Очередное повышение температуры прогнозируется на следующей неделе, днем столбики термометров будут подниматься до плюс 1 градуса.

Такая температура соответствует погоде в марте, об этом говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— 29 января начнет меняться циркуляция, будут поступать более южные воздушные потоки. Ночью в понедельник еще температура вполне зимняя — минус 12 — минус 10 градусов, а днем уже повышение температуры, особенно во второй половине дня, до минус 4 — минус 2 градусов. 30 и 31 января — заметное повышение температуры, — сказал Вильфанд. - Уже во вторник и среду температура на 6 градусов выше нормы. Это уже совсем мартовская температура, оттепельная погода.

Вторая половина недели также будет теплой. До конца недели прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега.