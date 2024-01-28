В областной больнице провели встречу со студентами мединститута ТулГУ

Фото пресс-службы Минздрава Тульской области.

Для студентов второго и третьего курсов в День студента организовали обзорную экскурсию по больнице.

Студенты факультета «Лечебное дело» пообщались с сотрудниками физиотерапевтического отделения центра реабилитации и оценили работу оборудования, поставленного по нацпроекту «Здравоохранение».

Интерактивная система виртуальной реальности применяется в отделении для реабилитации пациентов с нейромышечными патологиями, после поражений центральной нервной системы в результате инсультов или черепно-мозговых травм, при хронических и прогрессирующих неврологических заболеваниях (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз) и с другими заболеваниями на втором и третьем этапах реабилитации.

В доступной игровой форме у пациентов, под наблюдением медицинского персонала, происходит восстановление утраченных или сниженных навыков. Студенты смогли оценить эту систему и испытали оборудование на себе.

Также студенты попробовали свои силы на биомеханической подвижной нестабильной платформе. Этот тренажер используется для восстановления пациентов на любых этапах после травм и операций, а также большинства неврологических повреждений, ожирения и др. Возможности системы позволяют использовать ее для подготовки спортсменов в любых видах спорта к соревнованиям. На этом тренажере ребята впервые попробовали себя в роли сноубордистов.

В среднем больше 200 человек в год получают реабилитацию на этих тренажерах.

В заключение мероприятия состоялось общение студентов с руководящим составом больницы. Будущие врачи задавали медикам интересующие их вопросы и отвечали на вопросы врачей.

- Такие встречи помогут студентам определиться с выбором своей специальности», — сказала главный врач областной больницы Анна Савищева.

Многие из ребят уже спланировали свое дальнейшее трудоустройство и выбрали специализацию.