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Искусственный интеллект перепел песни SHAMANa голосом Юрия Шевчука

Искусственный интеллект перепел песни SHAMANa голосом Юрия Шевчука

Интернет-пользователь под псевдонимом ortophious создал уникальный проект, используя нейросеть RVC для генерации аудиодипфейков.

Об этом пишут наши коллеги из Самары. С помощью нейросети он смог оцифровать и преобразовать голос Юрия Шевчука, солиста группы ДДТ. 

Алгоритм преобразования голоса анализирует вокальные работы артиста, создавая на их основе голосовую модель. Эта модель затем может быть «наложена» на другие композиции.

Шевчук «исполнил» песни «Туган як» Васили Фаттаховой, треки группы «Ласковый май», «Король и Шут», а также песню «Я русский» от SHAMAN.

Посмотреть видео можно ЗДЕСЬ

Однако, по оценкам экспертов, результаты этого аудиодипфейка оказались не совсем реалистичными.

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