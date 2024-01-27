Туляк предложил элегантное решение проблемы утренних пробок на Зеленстрое

В телеграм-канале «Первомайка» опубликован пост туляка Сергея Коваленко, который предложил весьма эффектное решение проблемы утренних пробок на улице Генерала Маргелова. Текст настолько хорош, что публикуем его практически полностью:

«Всем привет. Я живу на Маргелова с 2013-го года в одной из двух свечек Мегастроя. Это первые два дома которые появились на Зелике в его новой истории. До этого там уже было три девятиэтажки по пять подъездов для вдвшников. Дышалось тогда славно.

За следующие 10 лет на районе сдалось еще 10 человейников примерно по 200 квартир каждый. Еще четыре дома по 500 квартир строится в ЖК Платон. Сдача с 2026 по 2030-й. Итого на данный момент имеем район населением в ±6500 человек (согласно общероссийской статистике это примерно 2050 машин). В следующие пять лет лет нас ожидает прирост еще на 5к зеленстроевцев. Еще плюс 1600 машин.

Всё это железное добро выезжает по единственной дороге на проспект Ленина со скоростью 6-8 машин в 2 минуты 30 секунд. (Я постоял на светофоре и все посчитал. 40 секунд горит зеленый, 120 секунд красный). Если вы везете ребенка в школу, и выезжаете из дома примерно 7:30, то дорога до поворота на проспект займет 25-35 минут.

Пешком это расстояние проходится примерно за 5-7 минут.

Уже сейчас это полноценный коллапс в часы пик, что будет когда новые дома сдадутся, страшно даже подумать.

Что можно с этим поделать? Вот мои идеи, не претендующие на экспертность:

Умный светофор на пересечении Маргелова с проспектом. Увеличить в утренние часы время работы зеленого хотя бы до минуты. В это время проспект еще летит, а вот выехать с Маргелова очень сложно. Двухполосное движение по Крутоовражному проезду. Согласно правилам противопожарной безопасности любой ЖК должен иметь два выезда с придомовой территории. Формально они действительно есть. Один выходит на улицу Маргелова, второй на Крутоовражный проезд. Крутоовражный проезд — это такая разбитая в хлам однополосная грунтовка вдоль СНТ. Зимой она не чистится, весной/летом превращается в болото. С Крутоовражного нет поворота в сторону центра, но по моим наблюдениям примерно каждая четвёртая машина с Маргелова едет в сторону Косой горы. Разгрузить единственный выезд на 25% уже неплохо. Открыть проезд через «Платоновский парк». После ремонта моста это вполне реально. Широкие тротуары для колясок там заложены, почему бы и не открыть? Я ещё помню времена когда он там был. Выезд на калужку/рязанку. Это помогло бы разгрузить и проспект Ленина на всем участке Зеленстроя. По факту по утрам проспект стоит ровно до поворота на Рязанку. Но, скорее всего, это моя влажная мечта. Сколько живу в Туле, помню эти разговоры про полноценный дублер проспекта.

Друзья, как вам такой вариант решения проблемы? Делитесь мнением в комментариях!