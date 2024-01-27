Житель Донского нарушил Уголовный кодекс ради вейпов

Обокрал магазин, а потом был задержан полицейскими.

В Донском сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В дежурную часть обратился владелец магазина, расположенного на улице Октябрьской в микрорайоне Центральный. Мужчина заявил, что неизвестный сломал дверь в магазин и утащил оттуда вейпы и электронные сигареты.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка смогли установить личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 19-летний местный житель. Похищенное изъято, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».