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Житель Донского нарушил Уголовный кодекс ради вейпов

Житель Донского нарушил Уголовный кодекс ради вейпов

Обокрал магазин, а потом был задержан полицейскими.

В Донском сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В дежурную часть обратился владелец магазина, расположенного на улице Октябрьской в микрорайоне Центральный. Мужчина заявил, что неизвестный сломал дверь в магазин и утащил оттуда вейпы и электронные сигареты.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка смогли установить личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 19-летний местный житель. Похищенное изъято, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

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