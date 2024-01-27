Тульские спасатели стали донорами станции переливания крови

Важная акция уже стала для спасателей доброй традицией и примером проявления ответственной гражданской позиции.

Желание помочь каждому нуждающемуся у сотрудников спасательного ведомства проявляется не только на службе, но и при любом подходящем случае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

К донорству допускают только здоровых людей, поэтому перед процедурой все участники акции прошли медицинское обследование. Сама процедура занимает не более 5-7 минут времени, но каждый из спасателей успевает сдать по 450 миллилитров крови. Таким образом они помогают не только нуждающимся в донорской крови, но и приносят пользу своему организму – во время сдачи крови организм самого донора обновляется.

В акции по сдаче крови приняли участие более 20 сотрудников чрезвычайного спасательного ведомства.