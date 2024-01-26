Зарплата до 300 тысяч: тулякам предлагают вакансии в сельском хозяйстве

Первое место в рейтинге заняла вакансия на должность специалиста по продажам сельскохозяйственной техники. Кандидат на такой должности сможет заработать от 100 до 300 000 рублей на руки в месяц. За эти деньги нужно будет продавать импортную самоходную и прицепную сельскохозяйственную и специальную технику, активно искать новых клиентов, встречаться и вести переговоры с клиентами на уровне руководства компаний, выполнять план продаж и сопровождать сделки документально, составлять отчеты и т. д.

Всего в Тульской области открыто 704 вакансии в отрасли сельского хозяйства в январе. При этом есть дефицит соискателей.

Рейтинг самых дорогих вакансий в сельском хозяйстве: