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Зарплата до 300 тысяч: тулякам предлагают вакансии в сельском хозяйстве

Зарплата до 300 тысяч: тулякам предлагают вакансии в сельском хозяйстве

Аналитики hh.ru провели исследование вакансий в январе в Тульской области.

Первое место в рейтинге заняла вакансия на должность специалиста по продажам сельскохозяйственной техники. Кандидат на такой должности сможет заработать от 100 до 300 000 рублей на руки в месяц. За эти деньги нужно будет продавать импортную самоходную и прицепную сельскохозяйственную и специальную технику, активно искать новых клиентов, встречаться и вести переговоры с клиентами на уровне руководства компаний, выполнять план продаж и сопровождать сделки документально, составлять отчеты и т. д.

Всего в Тульской области открыто 704 вакансии в отрасли сельского хозяйства в январе. При этом есть дефицит соискателей.

Рейтинг самых дорогих вакансий в сельском хозяйстве:

  1. Специалист по продажам сельскохозяйственной техники от 100 000 до 300 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/91663116
  2. Тракторист/Механизатор от 80 000 до 250 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/92094203
  3. Специалист по продажам шин и дисков B2B от 50 000 до 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/91663274
  4. Руководитель проектов внедрения MES от 170 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/92179275
  5. Тракторист механизатор от 70 000 до 160 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90371305
  6. Главный ветеринарный врач от 130 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/91087281
  7. Главный агроном от 120 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/91441634
  8. Токарь от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88983360
  9. Агроном от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90906786
  10. Механизатор-комбайнер от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/91304409

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