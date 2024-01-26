В Тульской области заражение «мышиной лихорадкой» выросло в четыре раза

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На территории Тульской области находятся природные очаги таких инфекций, как иксодовый клещевой боррелиоз и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – «мышиная лихорадка». Об опасности последней рассказали в Управлении Роспотребнадзора.

– Заражение зачастую происходит случайно: при контакте с больными животными, объектами внешней среды, продуктами, инфицированными грызунами, а также при укусах животных и кровососущих насекомых. «Мышиная лихорадка» опасна поражением почек, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, только за 2023 год в области зарегистрировано 105 случаев заболевания данной инфекцией. На 100 тыс. населения пришлось семь случаев инфицирования. Это в 4,6 раз выше аналогичного периода 2022 года. Тогда выявили только 22 случая.