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Лифту в доме больше 25 лет: как заменить, если на спецсчете МКД не хватает денег?
Фото из архива Myslo.ru

Лифту в доме больше 25 лет: как заменить, если на спецсчете МКД не хватает денег?

Более 1000 лифтов в Тульской области уже отслужили 25 лет и нуждаются в замене.

Один из важных вопросов, который стоит на контроле министерства ЖКХ Тульской области — замена лифтов. Согласно регламенту Таможенного союза все лифты старше 25 лет должны быть заменены до февраля 2025 года.

В домах, собирающих деньги на «котловом» счете, замена проведена. Фонд капитального ремонта установил порядка 800 лифтов. В домах же, накапливающих средства на спецсчете, необходимо заменить еще около 1,1 тыс. лифтов.

Дома со спецсчетами столкнулись с проблемой: стоимость работ высокая, один только лифт обходится в 3 млн рублей. Далеко не каждый МКД имеет необходимую сумму на счете.

Решение из ситуации найдено: при поддержке Минстроя России предложен механизм рассрочки. 

В 2023 году рассрочкой воспользовались семь домов в Алексине. Это позволило заменить 22 лифта.

Олег Дючков пояснил, что в программе могут принять участие все многоквартирные дома, накапливающие деньги на спецсчете и имеющие на нем сумму, достаточную для внесения авансового платежа. 

Если накопленных средств недостаточно, можно перевести дом на так называемый «котловой» способ накопления. В этом случае заменой устаревшего оборудования займется Фонд капитального ремонта.

О том, какой способ подходит вашему дому, можно проконсультироваться в Фонде. 

В 2024 году в Тульской области продолжится замена лифтов. В частности, собственники 29 многоквартирных домов приняли решение о переходе со спецсчета на «общий котел» регионального оператора. Это позволит им заменить 107 лифтов.

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Автор:
сегодня, в 16:12 0
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