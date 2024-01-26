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Тульским солдатам передали спецоборудование, экипировку и технические средства

Тульским солдатам передали спецоборудование, экипировку и технические средства

Помощь участникам СВО была оказана по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

26 января военнослужащим передали специальное оборудование. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В отгруженном порядка 40 разных наименований экипировки и технических средств. 

— Губернатор Алексей Дюмин держит на личном контроле обеспечение бойцов всем необходимым. Сегодня мы передали нашим десантникам очередную партию груза, в том числе специальное оборудование, экипировку, имущество для обустройства военнослужащих в полевых условиях. Эта работа будет продолжаться,  сказал министр по региональной безопасности Тульской области Сергей Косов.

По поручению Алексея Дюмина с начала СВО Тульская область на постоянной основе помогает военнослужащим. Собирают необходимое оборудование для наших солдат правительство региона, представители бизнеса, общественные объединения, партия «Единая Россия», ОНФ и неравнодушные жители

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