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Туляки могут предложить территории для благоустройства в 2025 году
Фото Алексея Пирязева

Туляки могут предложить территории для благоустройства в 2025 году

Пространства, которые выберут жители областной столицы, вынесут на голосование.

Администрация Тулы начинает принимать предложения горожан по обустройству общественных пространств в следующем году.

Чтобы предложить территорию для благоустройства, необходимо направить в муниципалитет три документа: заявку установленного образца, схему предполагаемого благоустройства и согласие на обработку персональных данных. Образцы размещены по ссылке.

Заявку можно направить на адрес электронной почты [email protected] или принести документы лично в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.18 до 17.00 по следующим адресам:

  • управление по благоустройству, ул. Советская, д. 14;
  • главное управление по Центральному территориальному округу,
    ул. Тургеневская, д. 67;
  • главное управление по Пролетарскому территориальному округу,
    ул. Марата, д. 162-а;
  • главное управление по Зареченскому территориальному округу,
    ул. Литейная, д. 10;
  • главное управление по Привокзальному территориальному округу,
    ул. Болдина, д. 50;
  • главное управление по Советскому территориальному округу,
    ул. Вересаева, д. 2.

Прием заявок — до 10 февраля. Затем управление по благоустройству администрации Тулы рассмотрит предложения и отберет общественные пространства для голосования. 

Рейтинговое голосование проведут в рамках программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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Фотограф:
сегодня, в 17:05 +1
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