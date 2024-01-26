Туляки могут предложить территории для благоустройства в 2025 году

Администрация Тулы начинает принимать предложения горожан по обустройству общественных пространств в следующем году.
Чтобы предложить территорию для благоустройства, необходимо направить в муниципалитет три документа: заявку установленного образца, схему предполагаемого благоустройства и согласие на обработку персональных данных. Образцы размещены по ссылке.
Заявку можно направить на адрес электронной почты [email protected] или принести документы лично в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.18 до 17.00 по следующим адресам:
- управление по благоустройству, ул. Советская, д. 14;
- главное управление по Центральному территориальному округу,
ул. Тургеневская, д. 67;
- главное управление по Пролетарскому территориальному округу,
ул. Марата, д. 162-а;
- главное управление по Зареченскому территориальному округу,
ул. Литейная, д. 10;
- главное управление по Привокзальному территориальному округу,
ул. Болдина, д. 50;
- главное управление по Советскому территориальному округу,
ул. Вересаева, д. 2.
Прием заявок — до 10 февраля. Затем управление по благоустройству администрации Тулы рассмотрит предложения и отберет общественные пространства для голосования.
Рейтинговое голосование проведут в рамках программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».