Туляки могут предложить территории для благоустройства в 2025 году

Фото Алексея Пирязева

Пространства, которые выберут жители областной столицы, вынесут на голосование.

Администрация Тулы начинает принимать предложения горожан по обустройству общественных пространств в следующем году.

Чтобы предложить территорию для благоустройства, необходимо направить в муниципалитет три документа: заявку установленного образца, схему предполагаемого благоустройства и согласие на обработку персональных данных. Образцы размещены по ссылке.

Заявку можно направить на адрес электронной почты [email protected] или принести документы лично в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.18 до 17.00 по следующим адресам:

управление по благоустройству, ул. Советская, д. 14;

главное управление по Центральному территориальному округу,

ул. Тургеневская, д. 67;

ул. Тургеневская, д. 67; главное управление по Пролетарскому территориальному округу,

ул. Марата, д. 162-а;

ул. Марата, д. 162-а; главное управление по Зареченскому территориальному округу,

ул. Литейная, д. 10;

ул. Литейная, д. 10; главное управление по Привокзальному территориальному округу,

ул. Болдина, д. 50;

ул. Болдина, д. 50; главное управление по Советскому территориальному округу,

ул. Вересаева, д. 2.

Прием заявок — до 10 февраля. Затем управление по благоустройству администрации Тулы рассмотрит предложения и отберет общественные пространства для голосования.

Рейтинговое голосование проведут в рамках программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».