  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Ефремове ребенка задавило футбольными воротами: обвиняемый сомневается в беспристрастности районного суда - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Ефремове ребенка задавило футбольными воротами: обвиняемый сомневается в беспристрастности районного суда

В Ефремове ребенка задавило футбольными воротами: обвиняемый сомневается в беспристрастности районного суда

Заявил ходатайство о том, чтобы его дело рассматривали в Туле.

В Ефремове 38-летний председатель комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека

Напомним, 6 июня 2023 года на спортивной площадке, расположенной в одном из дворов на ул. Строителей в Ефремове, на мальчика опрокинулись незакрепленные футбольные ворота.

Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через 5 минут. Ребёнка в крайне тяжёлом состоянии доставили в реанимацию Ефремовской больницы, была незамедлительно начата интенсивная терапия, и вызвана бригада санавиации для транспортировки в детскую областную больницу. Несмотря на усилия врачей, через полтора часа на фоне тяжести полученных травм ребёнок скончался.

Расследованием установлено, что обвиняемый не контролировал состояние спортивной площадки и именно это привело к трагедии. 

До начала первого заседания по этому делу обвиняемый заявил ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела в связи с наличием, по мнению потерпевшего, обстоятельств, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда. 

26 января ходатайство обвиняемого передадут в Тульский областной суд для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности дела. 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:23 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Ефремовтрагедиязадавило воротамипроисшествияобластной суд
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

И в городе, и в селе: Tele2 улучшила качество связи для жителей Тульской области
И в городе, и в селе: Tele2 улучшила качество связи для жителей Тульской области
Тульским солдатам передали спецоборудование, экипировку и технические средства
Тульским солдатам передали спецоборудование, экипировку и технические средства
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.