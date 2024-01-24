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На президентские выборы в Тульской области изготовят более 1,1 млн бюллетеней

На президентские выборы в Тульской области изготовят более 1,1 млн бюллетеней

ЦИК утвердила форму для голосования на предстоящих выборах.

В тульском избиркоме рассказали, как будут выглядеть бюллетени.

Всего в Тульской области их изготовят 1 141 200. Из них 208 028 — для автоматизированных комплексов обработки бюллетеней. О том, где их расположат в Туле, Myslo рассказывал в материале

Фамилии зарегистрированных кандидатов разместят в алфавитном порядке. Текст будет только на одной стороне. Части, отведенные каждому зарегистрированному кандидату, будут одинаковыми по площади. Бюллетени напечатают на белой бумаге с фоновой защитной сеткой зеленого цвета на лицевой стороне. 

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