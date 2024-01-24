  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 38% тулячек готовы выйти на работу из декретного отпуска раньше срока - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
38% тулячек готовы выйти на работу из декретного отпуска раньше срока

38% тулячек готовы выйти на работу из декретного отпуска раньше срока

Женщины объясняют свой выбор востребованностью в деньгах.

Аналитики hh.ru опросили тульских соискательниц, находящихся в декретном отпуске.

По результатам исследования 38% девушек готовы выйти на работу раньше срока. 27% опрошенных пока не готовы, а 35% затруднились дать ответ. По данным портала, выйти на работу раньше окончания декрета готовы представительницы административного персонала, рекламы и маркетинга, а также ИТ-сферы.

Основная причина, по которой респондентки желают выйти из декрета, — материальная необходимость. Об этом заявили 78% опрошенных девушек.
О желании продолжить карьеру заявили 66%, а 31% тулячек боятся терять связи и рабочие отношения с коллективом.

При этом 68% респонденток предпочли бы удаленку. Только 18% согласились выйти в офис.

Для 77% опрошенных важен гибкий график. Несмотря на востребованность свободного распорядка, 63% девушек признались, что в их компаниях такой вариант не рассматривается. Более того, 53% женщин в декрете отметили: удаленка для их работы не предусмотрена.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:39 +1
Другие статьи по темам
Событие
удаленная работадекретпоиски работы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На президентские выборы в Тульской области изготовят более 1,1 млн бюллетеней
На президентские выборы в Тульской области изготовят более 1,1 млн бюллетеней
63% россиян считают, что китайский автопром переориентировался на Россию
63% россиян считают, что китайский автопром переориентировался на Россию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.