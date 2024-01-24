38% тулячек готовы выйти на работу из декретного отпуска раньше срока

Аналитики hh.ru опросили тульских соискательниц, находящихся в декретном отпуске.

По результатам исследования 38% девушек готовы выйти на работу раньше срока. 27% опрошенных пока не готовы, а 35% затруднились дать ответ. По данным портала, выйти на работу раньше окончания декрета готовы представительницы административного персонала, рекламы и маркетинга, а также ИТ-сферы.

Основная причина, по которой респондентки желают выйти из декрета, — материальная необходимость. Об этом заявили 78% опрошенных девушек.

О желании продолжить карьеру заявили 66%, а 31% тулячек боятся терять связи и рабочие отношения с коллективом.

При этом 68% респонденток предпочли бы удаленку. Только 18% согласились выйти в офис.

Для 77% опрошенных важен гибкий график. Несмотря на востребованность свободного распорядка, 63% девушек признались, что в их компаниях такой вариант не рассматривается. Более того, 53% женщин в декрете отметили: удаленка для их работы не предусмотрена.