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«Ипотечный рекорд» России: средний размер жилищного кредита побил многолетний максимум
Фото: ru.freepik.com

«Ипотечный рекорд» России: средний размер жилищного кредита побил многолетний максимум

Впервые за 15 лет размер ипотечного кредита достиг наивысшей отметки.

К концу 2023 года средний размер ипотечного кредита в России возрос до 4,4 миллиона рублей. Это рекорд за последние 15 лет. 

За 2023 год средний размер ипотеки увеличился на 8%: в конце 2022 года он составлял 4,1 миллиона рублей. Срок выдаваемых ипотечных кредитов достиг 23,4 года — это больше на 5,1%, чем в конце 2022 года.

Увеличение суммы кредита связано с повышением цен на жилье, уверены эксперты. Помимо этого, произошло перераспределение объемов кредитования в сторону крупных городов, а стоимость недвижимости в них выше. Самые большие кредиты на жилье брали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

В Министерстве финансов уже заявили, что подход к льготной ипотеке в России «системно неправильный». Там считают, что государственные программы должны быть более «точечными», — так они станут хорошей мерой поддержки граждан.

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