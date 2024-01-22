В Тульской области более ста вакансий для специалистов по работе с ИИ

В России с января по декабрь работодатели разместили около 13 тыс. вакансий с упоминанием нейросетей. Это в три раза больше, чем в 2022-м. Такую статистику приводит hh.ru.

Подборщики считают: число подобных вакансий будет лишь увеличиваться, а в 2024 году соискатели, умеющие работать с ИИ, — особенно востребованы. Специалисты по нейросетям нужны и в Тульской области. Если в 2022 году было только четыре таких предложения, то в прошлом году — уже более 105 подобных вакансий. А в начале 2024-го тульские работодатели опубликовали уже пять новых предложений.

Около 6% опрошенных готовы добавить сотруднику, умеющему работать с искусственным интеллектом, 10% к заработной плате. Около 3% работодателей согласны на надбавку до 20%. Спрос на специалистов по нейросетям в основном растет в IT-сфере: за 2023 год прирост случился на 94%. Также в топ лидеров входит финансовый сектор 9% вакансий. Затем идут работники СМИ, маркетинговые агентства, учреждения образования, сфера ритейла.

При этом участники опроса выделили конкретные риски, которые могут повлиять на бизнес, если внедрить ИИ. Среди них: непонимание принципов работы нейросетей и их потенциальных применений, этические и юридические вопросы, связанные с использованием данных, необходимость адаптации бизнес-процессов для интеграции нейросетей.