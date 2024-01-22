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Потоп на плотине в Новомосковске: из-за аварии на водопроводе ночью затопило дорогу

Потоп на плотине в Новомосковске: из-за аварии на водопроводе ночью затопило дорогу

Вода доходила машинам до капота. На данный момент авария до конца не устранена, но дорога расчищена, сообщили в администрации города.

Порыв на водопроводе на ул. Донской в 5-м микрорайоне в Новомосковске случился около 22.00 в воскресенье, 21 января. 

Вода хлынула на проезжую часть. В результате оказались затоплена плотина на ул. Трудовые резервы. Потоп был такой силы, что вода доходила на некоторых участках до капота.

«Машины как корабли плавают», – писали очевидцы в соцсетях.

 

 

 

Глава администрации Новомосковска рассказал, что в результате порыва без холодного водоснабжения остались 4 многоквартирных дома, в которых проживает порядка 800 человек. 

– Вечером не удалось устранить аварию полностью – трубы проложена глубоко, примерно на 4 м от поверхности. Поэтому был поставлен хомут. Утром специалисты возобновили работы. Для жителей домов, оставшихся без водоснабжения, организован подвоз воды, – рассказал глава администрации Новомосковска Руслан Бутов.

Дорога, затопленная ночью, к 6 утра была приведена в надлежащее состояние, добавил глава администрации. 

Предполагается, что днем авария будет полностью устранена. 

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