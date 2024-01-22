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Туляка обманули на два миллиона рублей: мошенники действовали по телефону
Фото: ru.freepik.com

Туляка обманули на два миллиона рублей: мошенники действовали по телефону

Всего за прошедшую неделю мошенники выманили у туляков 6,5 млн рублей.

64-летний житель Тулы получил звонок от якобы сотрудников службы безопасности Центрального банка и портала государственных услуг. Они сказали мужчине, что кто-то получил доступ к его банковскому счету и вот-вот украдет все сбережения. Чтобы это предотвратить, ему срочно нужно перевести деньги на «безопасный счет». Мужчина перевёл 500 тыс. рублей на банковский счет по указанным реквизитам.

— В течение нескольких дней мошенники убеждали туляка брать кредиты в различных банковских организациях. Общий ущерб составил более 2 млн рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. 

Прокуратура Тульской области призывает:

— Граждане, будьте внимательны, не дайте себя обмануть.

При поступлении подобных звонков не выполняйте требования неизвестных вам лиц, а незамедлительно сообщайте о них в полицию либо органы прокуратуры области.

Запоминайте и рассказывайте другим распространенные схемы мошенничества.

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