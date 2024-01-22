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Супруги Антошины из Кимовского района отметили бриллиантовую свадьбу
Фото комитет по делам ЗАГС и ОДМС в Тульской области

Супруги Антошины из Кимовского района отметили бриллиантовую свадьбу

Юбиляры дружили с детства.

Валентин Петрович и Капитолина Петровна Антошины отметили 60-летие юбилея супружеской жизни. Об этом рассказали в Кимовском отделе ЗАГС.

Юбиляры росли в одной деревне в послевоенные годы: вместе играли, учились, гуляли. Вернувшись из армии, Валентин сразу же женился на Капитолине. В день их свадьбы была метель. Несмотря на непогоду, они вместе со свидетелями шли пешком до сельсовета. Счастью молодых в день свадьбы не было предела.

Всю свою жизнь Антошины жили и работали в Кимовском районе, вырастили двоих дочерей. Сегодня их радуют внучки и внук.

— И в счастье, и в горе супруги всегда вместе. Секрет долголетия бриллиантовых юбиляров в понимании друг друга и любви! — отметил комитет по делам ЗАГС и ОДМС в Тульской области.

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