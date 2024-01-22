Туляк не выплатил 220 тысяч рублей штрафа: ему дали полгода исправительных работ

Мужчина не раз привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Тульские судебные приставы добились замены уголовного штрафа иным видом наказания.

Так, 36-летнего жителя Богородицкого района осудили за пьяное вождение. Его уже ловили в нетрезвом виде за рулем. За повторное нарушение суд назначил ему штраф в размере 220 тыс. рублей. Исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа поступил на принудительное исполнение в отделение судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области.

– Гражданин не принимал мер по оплате штрафа, в связи с чем судебным приставом было направлено представление в суд о замене штрафа другим, более строгим видом наказания. Представление судебного пристава удовлетворено в полном объеме, в результате наказание в виде уголовного штрафа заменено на 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства, – рассказали в пресс-службе УФССП России по Тульской области.