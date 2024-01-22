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В Туле состоится фестиваль стимпанка Ferrum
Фото Алексея Пирязева

В Туле состоится фестиваль стимпанка Ferrum

Мероприятие пройдет 3 и 4 февраля.

Хорошие новости для любителей причудливой эстетики: в областной столице анонсировали проведение фестиваля Ferrum. В Туле он пройдет во второй раз — в выходные 3 и 4 февраля.

Мастера-стимпанкеры из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Челябинска, Калуги и Луганска познакомят посетителей со своим творчеством. Гостей ждет выставка арт-объектов и инсталляций, антуражные фотозоны, стимпанк-маркет, концерты и мастер-классы.

На фестивале презентуют новый арт-объект, пройдет бал в стиле стимпанк. Ожидается выступление Петра Термена, клуба исторических танцев «Вдохновение», группы «Завтраккусто» и Арины Макарчевой.

Мероприятие пройдет на четырех площадках: в творческом пространстве «Девятка», Кустарном антимузее, арт-пространстве «РемесЛофт» и ремесленном дворе «Добродей».

афиша

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3 февраля

Творческое пространство «Девятка»:

12:00–20:00 — выставка авторских работ в стиле стимпанк.

16:30 — выступление клуба исторических танцев «Вдохновение».

17:00 — презентация арт-объекта в стиле стимпанк.

17:15 — церемония открытия фестиваля.

17:30 — выступление Петра Термена на терменвоксе.

18:30 — выступление группы «Завтраккусто».

Арт-пространство «РемесЛофт»:

14:00–19:00 — бал в стиле стимпанк.

Кустарный антимузей:

12:00–20:00 — стимпанк-маркет.

4 февраля

Творческое пространство «Девятка»:

12:00–20:00 — выставка авторских работ в стиле стимпанк.

17:00–18:00 — виолончельное соло Арины Макарчевой.

Кустарный антимузей:

12:00–20:00 — стимпанк-маркет.

Мастер-классы:

12:00–13:00 — создание акварельной открытки в стиле стимпанк.

13:00–14:30 — создание браслета в стиле стимпанк «Восьмёрка».

14:30–15:30 — роспись деревянного значка в стиле стимпанк.

15:30–16:30 — создание кулона в стиле стимпанк.

16-30-17:30 — мастер-класс «Механические украшения».

Вход на фестиваль свободный. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Читайте по теме: Металл, кожа и стекло: в Туле впервые проходит стимпанк-фестиваль Ferrum. Фоторепортаж

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