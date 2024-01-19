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Метеопредупреждение: в Туле и области сохранится сильный гололед

Метеопредупреждение: в Туле и области сохранится сильный гололед

МЧС предупреждает жителей региона.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 19 января в отдельных районах Тульской области сохранится гололед, сильная гололедица.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

  • водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и Правила дорожного движения;
  • будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам;
  • пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.

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сегодня, в 09:44 0
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