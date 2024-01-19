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Тульские медики на вертолёте доставили в больницу девушку, пострадавшую в ДТП
Фото из архива Myslo

Тульские медики на вертолёте доставили в больницу девушку, пострадавшую в ДТП

Это был пятый вылет санавиации с начала года.

За первые три недели нового года сотрудники областного Центра медицины катастроф пять раз эвакуировали больных и пострадавших на вертолете санитарной авиации. Пациентов доставляли в областные и федеральные лечебные учреждения.

Пятым пассажиром «воздушной скорой» стала 18-летняя девушка из Ефремовского района. В результате ДТП она серьёзно повредила ногу. После стабилизации состояния пострадавшей врачи решили доставить её в областную больницу.

Полет из Ефремова в Тулу занял около 45 минут. В пути состояние девушки контролировали врач анестезиолог-реаниматолог Хасан Абдурахманов и фельдшер Наталья Шитова. Пациентка перенесла перелет хорошо и находится под наблюдением медиков.

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сегодня, в 08:20 +4
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Место
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