Туляки теряют деньги в Интернете: полиция предупреждает о мошенниках 

Жители региона продолжают терять свои денежные средства, совершая рискованные сделки в сети Интернет, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Так, например, 71-летний житель Кимовска захотел приобрести токарный станок, информацию о продаже которого увидел на сайте бесплатных объявлений. Потерпевший перевёл «продавцу» 34 100 рублей, но обещанного так и не получил. Таким же образом 40-летний житель Заокского района, желая купить снегоуборщик, потерял 32 тысячи рублей. 54-летняя женщина из Новомосковска в процессе общения в мессенджерах с неизвестным лицом, которое предложило ей помощь в доставке продуктов, перевела ему 12 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

По всем перечисленным фактам в полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.