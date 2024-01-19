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Туляки теряют деньги в Интернете: полиция предупреждает о мошенниках 

Туляки теряют деньги в Интернете: полиция предупреждает о мошенниках 

Идут на рискованные сделки и остаются в проигрыше.

Жители региона продолжают терять свои денежные средства, совершая рискованные сделки в сети Интернет, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Так, например, 71-летний житель Кимовска захотел приобрести токарный станок, информацию о продаже которого увидел на сайте бесплатных объявлений. Потерпевший перевёл «продавцу» 34 100 рублей, но обещанного так и не получил. Таким же образом 40-летний житель Заокского района, желая купить снегоуборщик, потерял 32 тысячи рублей. 54-летняя женщина из Новомосковска в процессе общения в мессенджерах с неизвестным лицом, которое предложило ей помощь в доставке продуктов, перевела ему 12 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

По всем перечисленным фактам в полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.

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