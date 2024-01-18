  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области актуализируют схемы резервного теплоснабжения - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области актуализируют схемы резервного теплоснабжения
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области актуализируют схемы резервного теплоснабжения

При необходимости будут скорректированы графики текущего и капитального ремонта.

Первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев провел совещание, посвященное прохождению отопительного сезона в зоне ответственности ТЭЦ и ГРЭС региона.

Дмитрий Миляев подвел предварительные итоги работы оперативного штаба, созданного по поручению губернатора Алексея Дюмина в связи с нарушением теплоснабжения в Новомосковске 14 января.

9owdumvpjmsg4t035h4ofv7v3hszrh17.jpg

— Оперативный штаб действовал эффективно и слаженно. Удалось не допустить отключения тепла в Новомосковске за счет перевода МКД и соцобъектов на резервную линию теплоснабжения. В настоящее время продолжает работу межведомственная комиссия по расследованию причин аварии, — сказал Дмитрий Миляев.

Представители генерирующих компаний доложили о техническом состоянии и готовности к работе резервных источников теплоснабжения в случае возникновения аварийных ситуаций на основном оборудовании.

Дмитрий Миляев поручил организациям актуализировать схемы резервного теплоснабжения, при необходимости доукомплектовать склады оборудованием и скорректировать графики текущего и капитального ремонта. Он также отметил необходимость дополнительной проработки регламента действий генерирующих компаний в случае аварий и поручил им провести внеплановые тренировки и инструктаж сотрудников.

Главам администраций муниципальных образований поручено усилить контроль соблюдения ресурсоснабжающими организациями температурных графиков в котельных.

Напомним, утром 14 января на Новомосковской ГРЭС произошла авария. В 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 детских садах и в одной больнице была снижена температура подачи теплоносителя. 

 

Читайте также по теме:

Администрация: из-за аварии на ГРЭС нарушено теплоснабжение 70% Новомосковска

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:48 −2
Другие статьи по темам
Место
ТулаНовомосковск
Прочее
авария на ГРЭС

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки: «Куда вечерами пропадает общественный транспорт?»
Туляки: «Куда вечерами пропадает общественный транспорт?»
В Заречье встретили очень спешащий Opel
В Заречье встретили очень спешащий Opel
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.