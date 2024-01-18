В Тульской области актуализируют схемы резервного теплоснабжения

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

При необходимости будут скорректированы графики текущего и капитального ремонта.

Первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев провел совещание, посвященное прохождению отопительного сезона в зоне ответственности ТЭЦ и ГРЭС региона.

Дмитрий Миляев подвел предварительные итоги работы оперативного штаба, созданного по поручению губернатора Алексея Дюмина в связи с нарушением теплоснабжения в Новомосковске 14 января.

— Оперативный штаб действовал эффективно и слаженно. Удалось не допустить отключения тепла в Новомосковске за счет перевода МКД и соцобъектов на резервную линию теплоснабжения. В настоящее время продолжает работу межведомственная комиссия по расследованию причин аварии, — сказал Дмитрий Миляев.

Представители генерирующих компаний доложили о техническом состоянии и готовности к работе резервных источников теплоснабжения в случае возникновения аварийных ситуаций на основном оборудовании.

Дмитрий Миляев поручил организациям актуализировать схемы резервного теплоснабжения, при необходимости доукомплектовать склады оборудованием и скорректировать графики текущего и капитального ремонта. Он также отметил необходимость дополнительной проработки регламента действий генерирующих компаний в случае аварий и поручил им провести внеплановые тренировки и инструктаж сотрудников.

Главам администраций муниципальных образований поручено усилить контроль соблюдения ресурсоснабжающими организациями температурных графиков в котельных.

Напомним, утром 14 января на Новомосковской ГРЭС произошла авария. В 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 детских садах и в одной больнице была снижена температура подачи теплоносителя.

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