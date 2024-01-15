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Администрация: из-за аварии на ГРЭС нарушено теплоснабжение 70% Новомосковска
Фото администрации МО г. Новомосковск

Администрация: из-за аварии на ГРЭС нарушено теплоснабжение 70% Новомосковска

Ремонтные бригады трудятся без перерывов.

Сейчас в Новомосковске продолжают возвращать в строй высоковольтный ввод выключателя трансформатора. Об этом сообщили в администрации города.

Бригады местной ГРЭС непрерывно трудятся над ликвидацией последствий аварии. Обещают, что в ближайшие часы теплоносители в домах и на соцобъектах будут работать в обычном режиме.

Также в администрации муниципалитета озвучили статистику ущерба. В результате аварии, возникшей на ПГУ-190 производственного подразделения ГРЭС, произошло понижение параметров теплоносителя, подаваемого на обогрев порядка 70% города. Многоквартирные дома и соцобъекты обслуживает резервная линия теплоснабжения.

 

По всем вопросам работает горячая линия ЕДДС по номеру: 112, городской +7(48762) 3-43-49, а также аварийная служба: +7(48762) 4-07-95.

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