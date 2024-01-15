Администрация: из-за аварии на ГРЭС нарушено теплоснабжение 70% Новомосковска

Фото администрации МО г. Новомосковск

Сейчас в Новомосковске продолжают возвращать в строй высоковольтный ввод выключателя трансформатора. Об этом сообщили в администрации города.

Бригады местной ГРЭС непрерывно трудятся над ликвидацией последствий аварии. Обещают, что в ближайшие часы теплоносители в домах и на соцобъектах будут работать в обычном режиме.

Также в администрации муниципалитета озвучили статистику ущерба. В результате аварии, возникшей на ПГУ-190 производственного подразделения ГРЭС, произошло понижение параметров теплоносителя, подаваемого на обогрев порядка 70% города. Многоквартирные дома и соцобъекты обслуживает резервная линия теплоснабжения.

По всем вопросам работает горячая линия ЕДДС по номеру: 112, городской +7(48762) 3-43-49, а также аварийная служба: +7(48762) 4-07-95.

Читайте по теме: Авария на Новомосковской ГРЭС: отопление домов переключили на резервную линию теплоснабжения

Авария на ГРЭС: министр здравоохранения проверил температурный режим в больницах Новомосковска

Авария на ГРЭС в Новомосковске: когда в дома придет тепло?